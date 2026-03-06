Appiano Gentile Inter | continua la preparazione in vista del derby contro il Milan

L'Inter si sta preparando ad affrontare il derby contro il Milan con sedute di allenamento che continuano ad Appiano Gentile. La squadra lavora sul campo in vista della partita, mentre si monitorano i giocatori infortunati e i tempi di recupero. Sono state comunicate anche le liste di diffidati, aggiornamenti che riguardano il gruppo di giocatori a disposizione.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua la preparazione in vista del derby contro il Milan. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista del derby contro il Milan Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista del big match contro la JuveVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Altri aggiornamenti su Appiano Gentile Inter. Temi più discussi: Iddrissou fa il Thuram, Marello il Dimarco. E l'Inter prepara il futuro; Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano; Inter, confermato il recupero di Bonny: gli aggiornamenti sulle sue condizioni; Appiano Gentile Inter | Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista del derby. Inter, da Dumfries e Bonny al centrocampo: le ultime in vista del derbyLe ultime sull'Inter in vista del derby contro il Milan: gli aggiornamenti da Appiano Gentile per la partita di domenica 8 marzo ... gianlucadimarzio.com Calciomercato Inter: Tomiyasu profilo che interessaL'Inter continua a guardarsi attorno alla ricerca di giocatori di difesa, ma anche di laterali di spinta. Al momento la ... calcioline.com IL MISTER NON SI FERMA MAI! Giorno libero oggi per i giocatori dell'Inter ma Chivu e il suo staff sono ad Appiano Gentile e sono al lavoro per la preparazione degli allenamenti dei prossimi giorni in vista del derby. - Sky Sport - facebook.com facebook #Inter, seduta di scarico ad Appiano Gentile e giovedì riposo. #Bonny al derby ci sarà #milanpress x.com