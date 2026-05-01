Il Milan si prepara per la partita contro il Sassuolo e tiene sotto osservazione il centrocampista Ismaël Koné, considerato un potenziale acquisto futuro. Tuttavia, il giocatore si sta già dimostrando una presenza pericolosa in campo, con una capacità di segnare che ricorda quella di Rabiot. La squadra rossonera monitora attentamente la situazione, tra impegno in campionato e strategie sul mercato.

Il Milan si prepara a tornare in campo: domenica dalle 15 la trasferta ostica contro il Sassuolo. Una squadra che spesso è rimasta indigesta ai rossoneri. Ecco i precedenti: in 25 partite, 13 vittorie del Milan, 7 vittorie del Sassuolo e 5 pareggi. Gol segnati dai rossoneri 48, contro i 37 dei neroverdi (numeri dal sito transfermarkt.it). Oltre al pericolo massimo rappresentato da Domenico Berardi (11 gol in carriera contro i rossoneri), c'è una altro giocatore a cui il Milan deve fare molta attenzione e stiamo parlando del centrocampista classe 2002 Ismaël Koné. Il giocatore del Sassuolo è nel mirino del Milan in vista della prossima...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, occhio a Koné: segna quanto Rabiot. Obiettivo per il futuro, ma pericolo per il presente

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