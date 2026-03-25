Il Milan segna quanto il Napoli ma sbaglia molti più gol

Il Milan e il Napoli hanno segnato lo stesso numero di gol in questa stagione, ma il Milan ha sbagliato un numero di occasioni più elevato. Le statistiche mostrano che i rossoneri hanno fallito più tiri in porta rispetto agli avversari, nonostante i gol segnati siano uguali. Questi dati evidenziano una differenza nelle percentuali di conversione delle occasioni create dalle due squadre.

La Gazzetta. I rossoneri, secondo i famosi XGoals, avrebbero dovuto avere dieci gol in più. E Maignan para decisamente più di Milinkovic e Meret (non perché subisca più tiri) A volte le statistiche sfatano i luoghi comuni. Che, in questo caso, accreditano il Milan di Allegri del calcio primitivo che non tira mai in porta. Non è così, scrive la Gazzetta. L’aspettativa di gol del Milan (i famigerati X Goals) è superiore a quella del Napoli di Conte, poi le due squadre segnano più o meno gli stessi gol. Gli attaccanti azzurri segnano i gol dovuti: 46 gol con un xg di 46,5. Mentre il Milan è dietro di dieci reti. Nel calcio tanto fanno le qualità degli interpreti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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