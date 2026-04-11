Milan-Udinese le pagelle | De Winter-Rabiot-Leao tris di 4 Davis non segna ma è da 7,5

Nella partita tra Milan e Udinese, le valutazioni dei giocatori mostrano un quadro vario: tra i rossoneri, poche note positive, con Pulisic che si distingue e Rabiot che invece fatica. De Winter e Leao ricevono valutazioni discrete, mentre Davis, pur non segnando, ottiene un voto alto. Per l'Udinese, i voti sono generalmente elevati, con alcuni giocatori che si sono fatti notare positivamente. La partita ha lasciato diverse impressioni sui singoli in campo.