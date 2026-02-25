Galaxy s26 ultra privacy display è la migliore novità degli ultimi anni nel mondo degli smartphone

Questo testo analizza la funzione Privacy Display introdotta su Galaxy S26 Ultra e ne descrive l’architettura, i meccanismi di protezione visiva, i casi d’uso e i possibili compromessi. L’obiettivo è offrire una sintesi chiara e pratica delle novità, senza ricorrere a supposizioni non confermate. La funzione Privacy Display si propone di limitare la visibilità dei contenuti agli osservatori esterni, con un principio simile ai protettivi privacy ma realizzato direttamente nel display. In pratica, i pixel emettono luce in modo tale da ridurre l’angolo di visione, rendendo meno evidente quanto viene mostrato a chi osserva lateralmente. In impostazioni standard, l’effetto è presente ma non annulla completamente la lettura; esiste anche una modalità “massima” che restringe ulteriormente il campo visivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

