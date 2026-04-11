Milan le notizie Top di oggi | arriva Lewandowski? Gimenez a cuore aperto mentre Tare…

Nella mattinata di sabato 11 aprile 2026, il Milan è al centro di diverse notizie riguardanti il mercato e le dichiarazioni ufficiali. Si parla della possibile trattativa per portare in squadra un attaccante di rilievo, oltre a un approfondimento sulle parole di un difensore che ha parlato apertamente del suo stato d’animo. Inoltre, un dirigente del club ha rilasciato dichiarazioni sulla pianificazione futura e sui prossimi obiettivi.

Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la sfida di oggi alle ore 18:00 contro l'Udinese di Kosta Runjaic. E' tempo, però, anche di alcune dichiarazioni, con Gimenez e l'esclusiva a Cioffi. Spazio anche al calciomercato, con un nuovo nome dal Belgio. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: arriva Lewandowski? Gimenez a cuore aperto, mentre Tare… Milan, Gimenez a cuore aperto: “Amo tutto dell’Italia, a partire dalla gente”Santiago Giménez, centravanti del Milan, ha voluto rilasciare un' intervista ai microfoni di 'ESPN Mexico'. Leggi anche: Gimenez a cuore aperto: “Poter indossare questa maglia è un sogno. Adoravo guardare il Milan di Kakà e Pirlo”