Rafael Leao ha commentato il debutto di Christian Pulisic al Milan, sottolineando la sua capacità di cambiare le partite. Leao ha detto che Pulisic, con la sua esperienza, porta entusiasmo e qualità alla squadra. Il giocatore statunitense ha già dimostrato di poter creare occasioni pericolose in allenamento e nelle prime partite ufficiali. Leao ha anche aggiunto che l'intesa tra loro sta crescendo rapidamente. Pulisic ha già lasciato una buona impressione negli spogliatoi.

Rafael Leao sta vivendo un'annata di assestamento al Milan, caratterizzata da un cambio di ruolo e frequenti problemi di pubalgia. Nella stagione in corso, l'attaccante portoghese, ha raccolto un bottino di 9 gol e 2 assist in 20 presenze tra tutte le competizioni. Il Numero 10 rossonero è reduce dal gol nell'ultimo turno di campionato contro il Como: un bel tocco sotto sulla pennellata di Jashari. Durante un'intervista esclusiva concessa ai microfoni di CBS Sports, Rafael Leao ha parlato del suo rapporto con Christian Pulisic. Il portoghese ha speso parole di stima e rispetto nei confronti del compagno di squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Leao: "Pulisic è un grande giocatore. In campo dà sempre la sensazione che possa creare qualcosa"

