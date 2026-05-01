In un recente episodio, un ex calciatore ha commentato le prestazioni di un attaccante attualmente in forza a una squadra di calcio. Ha dichiarato che si tratta di un giocatore di grande livello, ma ha sottolineato la necessità di mantenere una maggiore continuità nelle prestazioni. L’attaccante in questione si distingue per le sue caratteristiche fisiche e i gol segnati, che in passato avevano portato a confronti con altri grandi nomi del calcio.

Da un attaccante all’altro, a colpi di treccine e di gol che per un periodo hanno invogliato ad azzardare paragoni, mentre oggi rappresentano la linea di demarcazione tra l’eterna promessa e il mito. Rafa Leao nei panni della prima, per essere chiari, e Ruud Gullit indiscutibilmente il secondo. Non ha usato mezzi termini l’ex tulipano rossonero ai microfoni dell’emittente Sport TV su quello che ormai da mesi rappresenta il grande tema di dibattito nel mondo milanista: le prestazioni altalenanti del portoghese. Le parole dell’ex attaccante olandese. “Leao è un grande giocatore” – esordisce Gullit – “ma ogni tanto dà la sensazione di non essere in campo perché sta combattendo i diavoli nella sua testa”.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Gullit e la carezza a Leao: “È un grande giocatore, ma serve continuità”

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