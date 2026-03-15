L’ex tecnico del Milan ha commentato la situazione di Chivu, affermando che potrebbe essere in difficoltà, ma sottolineando che al Milan è importante che Leao giochi come sa fare. Ha poi parlato della sfida tra Milan e Lazio, evidenziando che per Allegri sarà una partita complicata e che il rischio maggiore è l’eccesso di entusiasmo dei suoi giocatori.

Una grande occasione, ma da prendere con le pinze. Il Milan appena una settimana fa era a -10 dall’Inter capolista, mentre oggi può riportarsi a -5 battendo la Lazio nel posticipo serale. Fabio Capello, però, ne ha viste talmente tante - prima da calciatore, poi da tecnico e adesso da opinionista – da conoscere bene il rischio che può generare il troppo entusiasmo. "Il pareggio dell’Inter con l’Atalanta avrà portato allegria a Milanello, ma la trasferta di Roma non è affatto da prendere sotto gamba. E a volte, quando sei gasato e vuoi fare troppo, esageri e poi finisce male". In questo senso, avere un allenatore navigato come Massimiliano Allegri può essere una garanzia? "Aiuta di sicuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Chivu è in confusione? Sì, ma al Milan serve che Leao faccia il Leao"

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