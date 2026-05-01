Milan | chiusura di stagione

Il Milan si prepara a concludere la stagione regolare con una partita in trasferta contro il Sassuolo. La sfida si svolgerà nelle prossime ore e rappresenta l'ultimo impegno ufficiale prima della fine del campionato. La squadra rossonera cerca di ottenere un risultato positivo prima di congedarsi dalla stagione in corso. La partita si giocherà sul campo del Sassuolo, senza ulteriori dettagli sul risultato o le formazioni.

Il Milan è pronto a chiudere in bellezza la stagione regolare con una trasferta sul campo del Sassuolo. Con la qualificazione in Champions League ormai praticamente blindata, Massimiliano Allegri vuole dare continuità alle buone prestazioni e gestire al meglio le energie in vista delle ultime giornate. Dall’allenamento di oggi emergono indicazioni interessanti sulla formazione anti-Sassuolo. Allegri ha provato Christopher Nkunku in attacco al fianco di Rafael Leao, con Christian Pulisic inizialmente in panchina. L’americano ha vissuto un periodo complicato dal punto di vista realizzativo, e il tecnico sembra voler dare una chance al francese per ritrovare fiducia e pericolosità in zona gol.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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