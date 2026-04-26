Lega Pro 38esima giornata girone C chiusura di stagione mortificante per il Crotone sconfitto 2-5 dal Latina

Nella 38ª giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha subito una sconfitta casalinga per 2-5 contro il Latina. La partita si è conclusa con il settimo ko davanti al proprio pubblico e il tredicesimo in totale, caratterizzato da due rigori contro e una rimonta avvenuta tra primo e secondo tempo. La squadra ha perso punti importanti in una fase finale di stagione difficile.

Lega Pro girone C 38esima giornata il Crotone subisce la settima sconfitta casalinga (tredicesima in totale) in rimonta tra il primo e secondo tempo con due rigori contro. Crotone 2 Latina 5 Marcatori: 7° Bruno, 39° Russo, 44° Di Giannantonio, 66° Fasan, 82° ( R ) Parigi, 92° ( R) Parigi, 96° De Gristofaro Crotone (4-3-3): Merelli (Martino), Veltri, Cocetta, Di Pasquale, Guerra, Sandri (Meli), Vinicius, Bruno (Marazzotti), Energe (Vrenna), Musso (Russo), Zunno. All. Longo Latina (3-4-2-1): Mastrantonio (Basti), Parodi (De Marchi), Calabrese, Vona (Dutu), Ercolano, Lipari, De Ciancio, De Cristofaro, Ricciardi (Fasan), Parigi, Di Giannantonio (Sylla).🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro 38esima giornata girone C chiusura di stagione mortificante per il Crotone sconfitto 2-5 dal Latina Notizie correlate Lega Pro girone C 24esima giornata terza vittoria (1-3) consecutiva del Crotone in trasferta contro il SiracusaSiracusa (4-2-3-1): Farroni, Puzone (Zanini), Bonacchi (Di Gesù), Pacciardi (Capomaggio), Cancellieri, Limonelli, Candiano, Di Paolo, Gudelevicius... Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio (2-2) del Crotone in trasferta contro la CasertanaCasertana (3-5-2): De Lucia, Girelli, Viscardi, Liotti, Oukhadda, Proia, Toscano, Saco, Liano (Toscano), Kallon (Bentivenga), Casarotto. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky; Promozione in B, zona playout, griglia playoff. Tutti i verdetti che mancano al campionato; Serie C, giornata 38: gol collection delle gare del girone A; Stai scorrendo Google Discover e vuoi vedere un bel gol? Guarda la prodezza di El Haddad. Lega Pro - Lega Pro added a new photo — at Stadio Città di... - facebook.com facebook . @seriecofficial | Festa Ostiamare: il club di De Rossi conquista la promozione in Lega Pro x.com