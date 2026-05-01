Un noto ex allenatore ha commentato la possibile operazione di mercato tra il Milan e un'altra squadra, suggerendo che lo scambio tra due attaccanti potrebbe essere vantaggioso. Ha inoltre espresso dubbi sulla strategia tattica della squadra, sottolineando che ci sono aspetti da migliorare. La questione riguarda principalmente le decisioni sulle possibili rotazioni e le scelte di formazione in vista delle prossime partite.

"Non ho mai fatto mistero di non riuscire a considerare Rafa un centravanti vero e proprio. E badate bene, io sono sempre stato un fan di Leão. Ultimamente, però, lo vedo imbolsito. Non ha più lo scatto bruciante di qualche anno fa e nel ruolo in cui gioca ora fatica molto". Parla così l'ex allenatore del Milan Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' riguardo alle possibili mosse dei rossoneri in estate. Un parere chiarissimo sul possibile scambio tra Leão e Zirkzee: "Fossi nel Milan farei subito lo scambio". Capello spiega anche il perché delle sue dichiarazioni: "Nel 3-5-2 di Max vedrei molto più adatto l’olandese di Rafa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Capello: “Scambia Leão per Zirkzee”. Tatticamente restano dei dubbi. Ecco perché

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