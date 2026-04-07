LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas farà il vuoto anche sul San Miguel de Aralar?
Benvenuti alla diretta della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, una corsa che si svolge tra le strade di Pamplona e Lekunberri. La tappa di oggi prevede un percorso impegnativo, con un finale in salita sul San Miguel de Aralar. Seguiremo gli sviluppi della competizione e le strategie dei corridori in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona-Irunspagnolaa e arrivo a Lekunberri. Il percorso misura 164.9 km ed è molto impegnativo. Pochi km dopo il via ufficiale i corridori affronteranno subito la prima ascesa di giornata, quello di Etxauri (6.6 km al 6.6% medio, 2a categoria). Successivamente la corsa passerà su Lezaun (6.2 km al 4.3% medio) e l’ Alto de Lizzaraga (3.8 km al 5% medio), non classificati come Gran Premi della Montagna. Ci saranno, poi, 33 km tra discesa e pianura, che porteranno all’approcio di una nuova asperità: Zuarrarrate (7. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi...
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È stato a lungo seduto sulla hot seat, ma alla fine nessuno lo ha spodestato: Paul Seixas ha vinto la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi. - facebook.com facebook
Da tempo il mondo del ciclismo faceva il suo nome. Oggi Paul #Seixas, talento francese di 19 anni appena, ha centrato la sua prima vittoria in World Tour, vincendo la crono d’apertura del Giro dei Paesi Baschi. #Itzulia2026 x.com