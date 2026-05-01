Metz-Monaco sabato 02 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 2 maggio 2026 alle 19:00 si affrontano Metz e Monaco in una partita valida per la giornata di campionato. Il Monaco, dopo due pareggi consecutivi, tenta di avvicinarsi al sesto posto in classifica, mentre il Metz, ultimo in graduatoria, cerca di ottenere i primi punti stagionali. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con le quote e i pronostici già disponibili, e sono stati comunicati i convocati di entrambe le squadre.

Il secondo pareggio consecutivo affossa le ambizioni del Monaco di Pocognoli, che cerca almeno di agguantare il sesto posto nella sfida sul campo del fanalino di coda Metz. I grenatines sono ufficiosamente retrocessi a 3 turni dalla fine del torneo; anche se teoricamente potrebbero appaiare l’Auxerre la differenza reti li affossa definitivamente. Un verdetto arrivato inesorabile per una squadra che non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiIl secondo pareggio consecutivo affossa le ambizioni del Monaco di Pocognoli, che cerca almeno di agguantare il sesto posto nella sfida sul campo del... Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiIl secondo pareggio consecutivo affossa le ambizioni del Monaco di Pocognoli, che cerca almeno di agguantare il sesto posto nella sfida sul campo del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Metz - Monaco; Le immagini dei monegaschi all'opera prima della trasferta a Metz; Ligue 1: preview Metz-Monaco; Metz v Monaco: survival fight meets European push. Pronostico Metz-Monaco: il verdetto è ufficialeMetz-Monaco è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, formazioni, pronostico. ilveggente.it Ligue 1 2025-2026: Metz-Monaco, le probabili formazioniI padroni di casa sono a fortissimo rischio retrocessione, gli uomini di Pocognoli cercano invece di rientrare nel discorso europeo. sportal.it L’Anticristo e la lotta contro la Rocca di Sion Michele della Mora Viviamo la fine dei tempi del secondo Avvento L'autore è un monaco che vive nel nascondimento, nella penitenza e nella preghiera in un cenobio di antica fondazione. Ha approfondito lo st - facebook.com facebook