Metz-Monaco sabato 02 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Metz e Monaco. Il Monaco, che ha ottenuto un secondo pareggio di fila, si trova ora a lottare per raggiungere almeno il sesto posto in classifica. La squadra di Pocognoli affronta in trasferta il Metz, che ocupa l’ultimo posto in graduatoria. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già diffusi dagli analisti.

Il secondo pareggio consecutivo affossa le ambizioni del Monaco di Pocognoli, che cerca almeno di agguantare il sesto posto nella sfida sul campo del fanalino di coda Metz. I grenatines sono ufficiosamente retrocessi a 3 turni dalla fine del torneo; anche se teoricamente potrebbero appaiare l’Auxerre la differenza reti li affossa definitivamente. Un verdetto arrivato inesorabile per una squadra che non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Famalicão-Benfica (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta dura per la squadra di MourinhoSembrava davvero impossibile che il Benfica potesse giocare la prossima Champions League e invece le ultime tre partite hanno proiettato le Aquile al... Monaco-Angers (sabato 28 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiCi ha provato ma il Monaco di Pocognoli non è riuscito nell’impresa di ribaltare il 3 a 2 dell’andata e saluta con onore la Champions League: testa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Le immagini dei monegaschi all'opera prima della trasferta a Metz; Pronostico Metz - Monaco: analisi e quote; Bayern Monaco, la macchina perfetta all’esame Psg; Pronostico Metz - Monaco - Quote & Statistiche - 2 maggio 2026, Ligue 1, Francia. Tonfo interno del Lens col Monaco, il Psg batte il Metz e torna in testa da soloL'occasione era ghiotta, e il Psg non se l'è lasciata sfuggire. Così dopo l'inatteso tonfo casalingo del Lens, battuto dal Monaco per 3-2, i campioni d'Europa hanno realizzato il sorpasso in vetta ... gazzetta.it Il 22 aprile 1073, a un solo giorno di distanza dal decesso di Alessandro II, le voci entusiaste dei cardinali e gli osanna del popolo acclamarono papa il monaco Ildebrando da Soana, condotto di peso nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli per ricevervi la tiara col - facebook.com facebook