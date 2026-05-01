Sabato 2 maggio 2026 alle 19:00 si terrà il match tra Famalicão e Benfica. La squadra di Mourinho affronterà questa trasferta con molte aspettative, mentre le formazioni sono ancora in fase di definizione. La qualificazione del Benfica alla prossima Champions League è arrivata grazie alle ultime tre vittorie, che le hanno permesso di raggiungere il secondo posto solitario in classifica, superando lo Sporting con uno scontro diretto e beneficiando di alcuni risultati inattesi dei leoni biancoverdi.

Sembrava davvero impossibile che il Benfica potesse giocare la prossima Champions League e invece le ultime tre partite hanno proiettato le Aquile al secondo posto solitario, complice la vittoria nello scontro diretto con lo Sporting e due passi clamorosi e inattesi dei leoni biancoverdi. Mancano solo tre partite, la squadra di Mourinho ha due punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Famalicão-Benfica (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta dura per la squadra di Mourinho

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