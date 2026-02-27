Sabato 28 febbraio 2026 alle 19:00 si gioca Monaco contro Angers, nella partita valida per il ventiquattresimo turno di Ligue 1. Il Monaco, guidato dall’allenatore Pocognoli, non è riuscito a ribaltare il risultato di 3 a 2 dell’andata e quindi esce dalla Champions League. La squadra si concentra ora sulla prossima sfida di campionato contro l’Angers.

Ci ha provato ma il Monaco di Pocognoli non è riuscito nell’impresa di ribaltare il 3 a 2 dell’andata e saluta con onore la Champions League: testa alla Ligue1 con la sfida contro l’Angers in programma per il ventiquattresimo turno. I monegaschi al Parco dei Principi sono passati nuovamente in vantaggio come all’andata, ma hanno pagato carissimo l’ingenuità di Coulibaly, espulso per un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Angers (sabato 28 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Le Havre-Monaco (sabato 24 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl 6 a 1 del Bernabeu è lo specchio dell’attuale situazione del Monaco di Pocognoli, in caduta libera su tutti i fronti e oggi di scena in quel di Le...

Tutto quello che riguarda Monaco Angers.

Temi più discussi: Ligue 1: preview Monaco-Angers; Monaco v Angers: top-half push meets mid-table safety bid; PSG agli ottavi di finale: Marquinhos e Kvara spengono le speranze del Monaco al Parco dei Principi; Calcio estero, il programma del weekend: Der Klassiker in Germania, in Inghilterra Arsenal-Chelsea, occhi puntati su Marsiglia-Lione in Ligue 1.

Pronostico Monaco vs Angers – 28 Febbraio 2026La sfida di Ligue 1 tra Monaco e Angers in programma il 28 Febbraio 2026 alle 19:00 allo Stadio Louis II promette intensità e letture tattiche di rilievo. Un ... news-sports.it

Pronostico Monaco-Angers: almeno la faccia è salvaMonaco-Angers è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

LIGUE 1 and Serie A Matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lens #monaco #toulouse #ParisFC #PSG #metz #juventus #InterMilan #Lazio #lecce #cagliari #everyone - facebook.com facebook