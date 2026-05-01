Meteo Umbria | primo maggio al freddo ma da domani inizio della risalita termica

L’Umbria ha vissuto un primo maggio caratterizzato da temperature molto basse, con le minime che sono scese a una cifra praticamente ovunque e punte vicine allo zero nelle zone appenniniche e nelle valli interne. Questa mattina il clima si è presentato con un freddo insolito per il periodo, mentre le previsioni indicano un aumento delle temperature già a partire da domani. La situazione meteorologica resta comunque segnata da temperature inferiori alla media stagionale.

L’Umbria si è svegliata oggi, venerdì primo maggio, con un clima da fine inverno. Le minime hanno toccato valori eccezionalmente bassi per il periodo, con termometri che si sono fermati a una cifra praticamente ovunque e punte vicine allo zero sulle zone appenniniche e nelle valli interne, come.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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