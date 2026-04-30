Meteo Italia brusco cambio | freddo e venti forti Ma il Ponte del Primo Maggio è salvo

Il 30 aprile 2026 in Italia si verifica un cambiamento climatico improvviso, con venti di Bora e Grecale che soffiano forte. Le temperature scendono anche di 10°C al Sud e cadono alcune piogge sparse in diverse regioni. Nonostante questa perturbazione, il Ponte del Primo Maggio rimane stabile sulla maggior parte del territorio nazionale. Le condizioni meteo sono caratterizzate da un repentino calo delle temperature e venti intensi, ma senza conseguenze significative per le festività.

(Adnkronos) – Meteo di oggi, 30 aprile 2026, segnato da un brusco cambio del tempo: venti di Bora e Grecale portano un calo termico fino a 10°C al Sud e qualche pioggia sparsa, ma il Ponte del Primo Maggio resta salvo su gran parte d’Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate “Bufera in arrivo sull’Italia”. Meteo, l’avviso degli esperti: freddo, neve, grandine e venti fortiLa seconda settimana di febbraio 2026 si apre sotto il segno dell’instabilità, con uno scenario meteorologico destinato a incidere in modo marcato su... Leggi anche: Ponte primo maggio, meteo: sole e freddo al mattino anche in Toscana Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meteo impazzito: dal caldo anomalo ai temporali, l’Italia verso un brusco cambio termico; Meteo, in arrivo temporali e poi una svolta: ecco le previsioni a ridosso del Primo Maggio; Sole e caldo in Puglia, ma occhio alle piogge nelle giornata di giovedì. Ecco le previsioni meteo; Meteo, brusco calo delle temperature e pioggia. Cosa ci attende per il Primo maggio?. Meteo Italia, brusco cambio: freddo e venti forti. Ma il Ponte del Primo Maggio è salvo(Adnkronos) – Meteo di oggi, 30 aprile 2026, segnato da un brusco cambio del tempo: venti di Bora e Grecale portano un calo termico fino a 10°C al Sud e qualche pioggia sparsa, ma il Ponte del Primo M ... pianetagenoa1893.net Meteo impazzito: dal caldo anomalo ai temporali, l’Italia verso un brusco cambio termicoMeteo impazzito: dal caldo anomalo di questi ultimi giorni ai temporali, l’Italia verso un brusco cambio termico ... lanotiziagiornale.it METEO ITALIA: INSTABILITÀ AL CENTRO-SUD, TORNA IL FRESCO! Oggi, giovedì 30 aprile 2026, l’Italia è divisa in due dal punto di vista meteo #Nord Tempo più stabile e in gran parte soleggiato Clima più fresco ma in miglior - facebook.com facebook Previsioni #Meteo di oggi #29aprile ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #29aprile2026 x.com