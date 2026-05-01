Meteo | Previsioni per sabato 2 maggio

Da modenatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per sabato 2 maggio, le previsioni indicano cielo sereno e assenza di piogge a Modena. La giornata si caratterizza per temperature comprese tra 9 e 24 gradi Celsius, con il sole che rimarrà stabile per tutto il giorno. Lo zero termico sarà a circa 3055 metri. Non sono attesi eventi atmosferici significativi, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato.

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3055m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Previsioni meteo per sabato 2 maggio 2026

Video Previsioni meteo per sabato 2 maggio 2026

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