Meteo | Previsioni per sabato 7 marzo

Per sabato 7 marzo, a Modena, è previsto un cielo senza nuvole e sole per tutta la giornata. Non ci sono allerta di pioggia o condizioni atmosferiche avverse. La giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e temperature che non dovrebbero registrare variazioni significative. Il meteo indica un sabato soleggiato e senza eventi climatici inattesi.

A Modena sabato 7 marzo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2417m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; su pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.