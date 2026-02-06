Meteo | Previsioni per sabato 7 febbraio

Domani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con qualche pioggia leggera. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno e le piogge si fermeranno. Alla fine, il cielo rimarrà sereno e nessun fenomeno sarà più previsto.

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero.

