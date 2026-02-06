Questa mattina in Campania il cielo è molto nuvoloso, soprattutto ad Avellino, dove ci sono deboli piogge. Le previsioni indicano che la giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che potrebbero continuare nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2198m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 6 febbraio 2026

Approfondimenti su Campania Meteo

Ecco le previsioni meteorologiche per la Campania di venerdì 2 gennaio 2026.

Ecco le previsioni del tempo in Campania per venerdì 9 gennaio 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

METEO – Forte Maltempo Senza Sosta | Previsioni Fino al 6 Febbraio

Ultime notizie su Campania Meteo

Argomenti discussi: Meteo: Prossime Ore con Pioggia, Neve e Vento. Ecco le Regioni dove servirà l'ombrello [Dettagli]; Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo, sabato ancora maltempo ma domenica migliora: le previsioni; Meteo, le previsioni per la settimana in Brianza.

Non si ferma il maltempo, altre perturbazioni in arrivo: le previsioni meteo da giovedì 5 febbraioContinua la fase di maltempo sull'Italia, con piogge insistenti e temperature sopra la media. Le previsioni nei dettagli ... meteo.it

Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioniL'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud. meteo.it