Per il primo maggio nel Gargano, le previsioni indicano un cielo sereno o leggermente nuvoloso. I venti provenienti da nord saranno sostenuti, contribuendo a una giornata generalmente asciutta. La giornata si prospetta senza precipitazioni significative, con temperature che si manterranno stabili. Queste condizioni favoriranno le attività all'aperto durante il ponte del Primo Maggio.

Venerdì 1 maggio: cielo sereno o poco nuvoloso, venti sostenuti da nord. Massime non superiori ai 18 gradi. Sabato 2 maggio: cielo sereno, ventilazione in calo. Temperature in risalita di un paio di gradi. Domenica 3 maggio: cielo sereno, tornano condizioni piacevoli primaverili. Ancora risalita delle. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo Gargano: le previsioni del Ponte del Primo Maggio

Notizie correlate

Fine aprile tra sole, pioggia e temporali (con rischio grandine) in Lombardia. Il ponte del Primo maggio? Le previsioni meteoMilano, 26 aprile 2026 – Primavera o estate anticipata? Il bel tempo con sole e caldo degli ultimi giorni, oggi compreso, non è destinato a durare:...

Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporaliLe previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Meteo Gargano e Puglia: migliora da stasera, sole pieno nel weekend; Pioggia e calo termico in arrivo nel Foggiano, ma nel weekend il tempo migliora; Spiagge libere più belle d'Italia: The Guardian premia il Gargano e la Toscana; Ancora pioggia e temporali sul Foggiano: scattano altre 12 ore di allerta meteo.

GARGANO PUGLIA Meteo Gargano e Puglia: migliora da stasera, sole pieno nel weekendGARGANO – Giovedì 30 aprile all’insegna dell’instabilità sul territorio pugliese, ma con un progressivo miglioramento atteso già dalle ore serali. La giornata odierna è stata caratterizzata da una cir ... statoquotidiano.it

METEO GARGANO Meteo Puglia, strascichi di maltempo su Gargano e TavoliereSecondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, persistono fenomeni di maltempo sul Gargano, sul Tavoliere e localmente sulla Terra di Bari ... statoquotidiano.it

Giovedì 30 aprile all’insegna dell’instabilità sul territorio pugliese, ma con un progressivo miglioramento atteso già dalle ore serali https://www.statoquotidiano.it/30/04/2026/meteo-gargano-e-puglia-migliora-da-stasera-sole-pieno-nel-weekend/1310057/ #M - facebook.com facebook