Una vasta massa d'aria polare sta raggiungendo l’Italia, portando con sé piogge intense e venti forti che interesseranno Lombardia, Veneto e altre regioni a partire dal 4 maggio. Le previsioni indicano nubifragi e condizioni meteorologiche avverse in diverse aree del Nord, con un calo delle temperature e venti che soffieranno con intensità. La situazione climatica si manterrà instabile per alcuni giorni.

? Cosa sapere Massa d'aria polare e piogge intense colpiranno Italia, Lombardia e Veneto dal 4 maggio.. Precipitazioni fino a 200 mm causeranno rischio idrogeologico tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio.. Lunedì 4 maggio l’Italia sarà investita da una violenta depressione con masse d’aria polare che interromperanno bruscamente la stagione calda, portando piogge intense e raffiche di vento su gran parte del territorio nazionale. Il passaggio climatico sarà repentino: dopo i giorni di sole, un vortice generato dalle correnti fredde provenienti dalla Porta del Rodano cambierà radicalmente le condizioni meteo, con un peggioramento marcato tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva l’aria polare: nubifragio e vento dal 4 maggio

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