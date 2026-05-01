Mestre-Treviso | la Prefettura blocca la trasferta dei biancocelesti

La Prefettura di Venezia ha deciso di vietare la vendita di biglietti ai tifosi di Treviso per il derby che si giocherà al Baracca. La misura è stata adottata dopo gli scontri avvenuti a dicembre tra ultras e autobus della società di trasporto pubblico. La decisione riguarda esclusivamente i supporter provenienti dalla città trevigiana e si applica alle gare in programma nel territorio veneziano.

? Cosa sapere La Prefettura di Venezia vieta i biglietti ai trevisani per il derby al Baracca.. Il provvedimento segue gli scontri di dicembre tra ultras e bus della Mom.. La Prefettura di Venezia ha bloccato la trasferta dei tifosi biancocelesti per il derby contro il Mestre previsto domenica 3 maggio alle ore 15 allo stadio Baracca, vietando la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Treviso. Il provvedimento, che comporta la chiusura totale del settore ospiti per l’ultima sfida del girano C di serie D, colpisce direttamente la squadra guidata da mister Gorini, che festeggia la promozione in serie C ottenuta poche settimane fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mestre-Treviso: la Prefettura blocca la trasferta dei biancocelesti Notizie correlate Derby Mestre-Treviso, trasferta vietata per i tifosi biancocelestiIn occasione della gara di domenica prossima (ore 15) allo stadio Baracca contro il Mestre, ultima giornata di campionato del girone C della serie D,... San Luigi-Treviso: trasferta a Trieste vietata per gli ultras biancocelestiEnnesima trasferta vietata per i tifosi del Treviso calcio, da qualche settimana neopromosso in serie C. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Impresa collegata alla 'Ndrangheta, ?Prefettura e Tar: Fuori dagli appalti; Migranti lasciano l’hotel a Monastier e protestano davanti alla prefettura di Treviso; Rissa in via Roma, i residenti preparano un esposto; Migranti restano in albergo: un'altra benefattrice paga l'ospitalità a 10 ragazzi pakistani. Oggi il tavolo sull'accoglienza in Prefettura. Derby Mestre-Treviso, trasferta vietata per i tifosi biancocelestiDomenica prossima, 3 maggio, alle 15, allo stadio Baracca, va in scena l'ultima giornata del girone C della serie D. Si tratta dell'ennesima gara fuori casa su cui le Prefetture di Veneto e Friuli han ... trevisotoday.it San Luigi-Treviso, trasferta a Trieste vietata per gli ultras biancocelestiLa partita, valida per la terz'ultima giornata di serie D (girone C), è in programma per le 15 di domenica prossima. La decisione della Prefettura giuliana ha fatto infuriare il club neopromosso in se ... trevisotoday.it Mestre-Treviso, ancora divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti: gli aggiornamenti - facebook.com facebook