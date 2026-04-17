San Luigi-Treviso | trasferta a Trieste vietata per gli ultras biancocelesti
I tifosi del Treviso calcio non potranno seguire la squadra nella trasferta a Trieste, in una decisione recente delle autorità. La trasferta era prevista per la prossima partita e si aggiunge a un elenco di trasferte proibite per gli ultras biancocelesti. Da alcune settimane, la squadra si trova in serie C dopo la promozione, mentre i divieti riguardano specificamente i supporter che vogliono assistere alle partite lontano da casa.
Ennesima trasferta vietata per i tifosi del Treviso calcio, da qualche settimana neopromosso in serie C. Questa volta è la prefettura di Trieste a vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti residenti in Veneto in occasione della gara di domenica prossima contro il San Luigi, terz'ultima.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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