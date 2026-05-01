Derby Mestre-Treviso trasferta vietata per i tifosi biancocelesti

La prefettura di Venezia ha vietato ai tifosi del Treviso di seguire la squadra in trasferta per la partita di domenica prossima contro il Mestre, in programma alle 15 allo stadio Baracca. La gara si svolgerà nell’ultima giornata del campionato di serie D, girone C. La decisione riguarda esclusivamente i tifosi biancocelesti e si applica alla trasferta, mentre non ci sono restrizioni per la squadra o i tifosi di casa.

In occasione della gara di domenica prossima (ore 15) allo stadio Baracca contro il Mestre, ultima giornata di campionato del girone C della serie D, la prefettura di Venezia ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Treviso.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate San Luigi-Treviso: trasferta a Trieste vietata per gli ultras biancocelestiEnnesima trasferta vietata per i tifosi del Treviso calcio, da qualche settimana neopromosso in serie C. Udinese-Fiorentina, trasferta vietata ai tifosi violaLa Prefettura dispone la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze in vista della... Altri aggiornamenti Si parla di: Dolce sconfitta per il Treviso: perde contro l’Este e alza la Coppa di Serie D. Derby Mestre-Treviso, trasferta vietata per i tifosi biancocelestiDomenica prossima, 3 maggio, alle 15, allo stadio Baracca, va in scena l'ultima giornata del girone C della serie D. Si tratta dell'ennesima gara fuori casa su cui le Prefetture di Veneto e Friuli han ... trevisotoday.it Il derby Treviso-Mestre termina a reti inviolate. Ultras biancocelesti, striscione e polemiche in curva per le limitazioni ai tifosiTREVISO - La capolista Campodarsego, attesa al tenni domenica prossima, non va oltre il pareggio per 1-1 in casa del Cjarlins Muzane. La nona giornata di Serie D, gran parte disputata in anticipo, ... ilgazzettino.it