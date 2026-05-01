Messina Scurria | ‘C’è un monocolore che governa da anni

Un avvocato di Messina ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni, puntando a sfidare il sistema amministrativo locale. In una dichiarazione pubblica, ha parlato di un monopolio politico che, secondo lui, si è consolidato negli anni e ha influenzato le scelte di governo. La sua intenzione è quella di proporre un’alternativa, coinvolgendo la comunità e proponendo idee diverse rispetto alla consuetudine amministrativa della città.

?? Cosa sapere L'avvocato Marcello Scurria lancia la sfida elettorale contro il sistema amministrativo di Messina. Irregolarità sulle firme della lista Sud chiama Nord rischiano il commissariamento del Comune. L'avvocato Marcello Scurria, 65 anni, ha lanciato una sfida aperta al sistema messinese puntando su un cambiamento radicale dopo oltre trent'anni di impegno civile e amministrativo nel capoluogo. Il candidato, originario di Scrisera, frazione appartenente a San Salvatore di Fitalia ma .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Scurria: ‘C’è un monocolore che governa da anni Notizie correlate I piani di Scurria per le elezioni e il caso firme: "C'è un monocolore che governa da anni, le mie idee per cambiare"Non si sente avversario di nessuno ma un candidato che aspira a cambiare il potere politico che governa Messina. Messina: Casa Serena da rifugio a magazzino, Scurria chiedeMessina si trova al centro di un dibattito acceso, innescato dalle dichiarazioni di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO | Scurria presenta liste e squadra, 4 donne e un uomo per la sua giunta: Puntiamo su qualità e cambiamento; Scurria: 14 su 15 liste di De Luca vanno escluse dalle elezioni a Messina; INTERVISTA Messina, la Lega scopre le carte: ecco la lista per il Consiglio comunale a sostegno di Scurria; Messina, Scurria: Senza firme le liste vanno escluse. Sud chiama Nord: Il caso non esiste, la legge è chiara. Caso liste a Messina, Scurria: Ci sarà un sindaco per pochi mesiIl candidato del centrodestra insiste: Il parere dell'Ufficio legislativo c'è ma è secretato. E ipotizza il commissariamento dopo il ricorso al Tar MESSINA – ll parere esiste. A proposito di pres ... tempostretto.it Messina, De Luca: con il duo Scurria – Siracusano siamo alle comiche. Il candidato sindaco del centrodestra: domani dirò tuttoProseguono le polemiche sulla questione della raccolta delle firme delle 15 liste di Sud chiama Nord presentate alle elezioni comunali di Messina. Nel pomeriggio la commissione elettorale ha dato l’ok ... strettoweb.com Meteo Messina, torna il bel tempo nel weekend ma minime sui +14°C Aria più fresca e secca in arrivo in Calabria e Sicilia. Ecco che tempo ci aspetta nel fine settimana... - facebook.com facebook Buongiorno, ci troviamo a Messina e vorremmo presentarvi una delle denominazioni elettorali più notevoli di sempre: Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto. #candida x.com