Messina | Casa Serena da rifugio a magazzino Scurria chiede

A Messina, la situazione di Casa Serena ha acceso un acceso dibattito dopo le dichiarazioni di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. La struttura, che era un rifugio, ora viene descritta come un magazzino, suscitando reazioni e interrogativi tra cittadini e rappresentanti politici. La discussione si concentra sulle condizioni e sull’utilizzo di questo spazio pubblico.

Messina si trova al centro di un dibattito acceso, innescato dalle dichiarazioni di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. La questione ruota attorno alla struttura nota come Casa Serena, un edificio che secondo il è stato trasformato da residenza per anziani a semplice deposito della società Messina Social City. Il messaggio lanciato dal candidato punta a smontare la narrazione di un cambiamento positivo della città, sostenendo invece che certi problemi sono stati solo nascosti sotto una coltre di propaganda. L’intervento di Scurria evidenzia come la gestione degli spazi sociali sia stata oggetto di critiche severe riguardo all’abbandono funzionale dell’impianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: Casa Serena da rifugio a magazzino, Scurria chiede Articoli correlati Messina libera da una 'dittatura' con Scurria? Pergolizzi replica a Siracusano: "Dichiarazioni molto gravi"Il presidente del consiglio comunale ha risposto alle affermazioni della parlamentare, che in un video pubblicato sui propri canali social ha... Messina: Casa Mimosa, un rifugio per donne vittime di violenza verso l’autonomia e un nuovo inizio con i propri figli.Casa Mimosa, un nuovo spazio inaugurato oggi a Messina dal Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs), offre un percorso di housing sociale per... Contenuti e approfondimenti su Casa Serena da Discussioni sull' argomento Marciapiedi pericolosi in via Pasubio e via Zara davanti alle scuole, al parco e a Casa Serena; Settenario della Madonnina a Leffe: sabato il via con la novena di preghiera. Messina, Scurria su Casa Serena: da casa per anziani a depositoMessina è cambiata? Casa serena: esempio di ciò che non è cambiato, anzi è peggiorato. Da casa per anziani a deposito della Messina Social City La polvere che resta sotto il tappeto della propaganda. strettoweb.com Rovigo. Casa Serena, la banca presenta un'ingiunzione da oltre 2 milioni per recuperare il debitoROVIGO - Un'ingiunzione mette a rischio il futuro dell'Iras. Se, infatti, il caso piscine è stato al centro del dibattito cittadino nelle ultime settimane, ieri è riemerso prepotentemente un altro ... ilgazzettino.it - Futuro ancora da scrivere per Casa Serena - E voi, avete idee #rovigo #casaserena #vuotiurbani facebook