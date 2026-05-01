I piani di Scurria per le elezioni e il caso firme | C' è un monocolore che governa da anni le mie idee per cambiare

Un candidato alle prossime elezioni a Messina ha annunciato di voler cambiare il modo in cui il potere politico viene esercitato nella città. Ha dichiarato di non considerarsi avversario di nessuno, ma di voler promuovere un nuovo approccio alla gestione pubblica. Parla di un sistema monocolore che dura da molti anni e presenta le sue idee per introdurre cambiamenti concreti. La sua posizione si concentra sulla volontà di riformare l’attuale scenario politico locale.

Non si sente avversario di nessuno ma un candidato che aspira a cambiare il potere politico che governa Messina. Da molti anni. E dopo l'ammissione di tutte le liste è in ballo per lui l'esito delle votazioni perché tutto sarebbe in bilico. L'avvocato Marcello Scurria, 65 anni, sposato con due.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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