Mercato Inter Nico Paz resta il sogno nerazzurro | non è impossibile! I dettagli

Nico Paz continua a essere un obiettivo del mercato dell'Inter, con la società che valuta ancora la possibilità di portarlo in nerazzurro. La trattativa resta aperta e ci sono alcuni dettagli che potrebbero influenzare il suo trasferimento. La società nerazzurra segue da vicino la situazione e monitora l'evoluzione delle negoziazioni. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma il nome del giocatore rimane tra i preferiti.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato non dorme mai, specialmente quando si parla di talenti cristallini che illuminano la Serie A. L’ultimo capitolo di una suggestione che sta diventando sempre più concreta riguarda Nico Paz, il talentuoso trequartista argentino in forza al Como, finito prepotentemente nel mirino della compagine meneghina. Un incontro conviviale, avvenuto nel cuore di Milano, ha riacceso i riflettori su una trattativa che profuma di storia e di futuro. Una Cena a Tinte Albicelesti. Secondo quanto riportato da Tuttosport (fonte), il quartier generale di questo “flirt” di mercato è stato il Botinero, il noto locale di proprietà di Javier Zanetti, lo storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli Articoli correlati Leggi anche: Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa. Intanto il sogno nerazzurro resta Nico Paz: le ultime Leggi anche: Inter, il sogno Nico Paz resta vivo: attesa e strategia NICO PAZ ALL'INTER! CLAMOROSA IDEA DI CALCIOMERCATO! SONDAGGIO PER DUE TOP DELLA ROMA! INTER FC26 Tutto quello che riguarda Mercato Inter Temi più discussi: Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Nico Paz all'Inter, l'invenzione per convincere il fenomeno della Gen X: il Real Madrid non rimarrà indifferente; Inter, Nico Paz a cena con Zanetti e Milito: i tifosi sognano ma il giocatore del Como tornerà al Real Madrid, la sua situazione sul mercato; CorSera – Nico Paz, il Real Madrid vuole esercitare la recompra: la posizione del giocatore. Nico Paz, l’Inter continua a flirtare: obiettivo irraggiungibile a meno che…Il focus dal quotidiano sul fantasista del Como entrato da tempo nel mirino del club nerazzurro ma complicatissimo da raggiungere ... msn.com Nico Paz, l’Inter di nuovo in campo con Zanetti: perché il colpo resta proibitivoAltro incontro nel ristorante del vicepresidente nerazzurro: si prova a cucinare l’affare per il fuoriclasse del Como ... tuttosport.com Le manovre di mercato dell’#Inter potrebbero presto intrecciarsi con le ambizioni internazionali del #Barcellona. #Bastoni è diventato l’ossessione di #Deco. A rivelarlo è Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio Marca. #calcionews24 - facebook.com facebook Le manovre di mercato dell’ #Inter potrebbero presto intrecciarsi con le ambizioni internazionali del #Barcellona. #Bastoni è diventato l’ossessione di #Deco. A rivelarlo è Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio Marca. #calcionews24 x.com