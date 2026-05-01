Il difensore dell'Inter ha espresso la volontà di trasferirsi al Barcellona, ma resta da definire l'intesa economica tra le due società. Secondo quanto riferito da un giornalista specializzato, il giocatore sarebbe disposto a cambiare squadra solo per il club catalano, mentre le trattative per il trasferimento non hanno ancora portato a un accordo finanziario. La situazione rimane in attesa di sviluppi.

di Lorenzo Vezzaro Mercato Inter: il difensore accetterebbe solo il club catalano, ma manca l’accordo economico tra le società. Le ultime sull’affare Bastoni Barcellona. Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe essere lontano da Milano. Nonostante il forte legame con i colori nerazzurri, le sirene del Barcellona si fanno sempre più insistenti e il centrale della Nazionale sembra aver già preso una decisione definitiva in caso di addio. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il calciatore avrebbe manifestato una chiara preferenza per il progetto blaugrana, mettendo la squadra di Cristian Chivu davanti a un possibile sacrificio illustre per far respirare le casse societarie.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Alessandro Bastoni apre al Barcellona, ma lo scoglio è la valutazione del club. Le parole di Moretto

Notizie correlate

Mercato Inter, Di Marzio svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni: ecco tutte le sue paroledi Francesco AlipertaMercato Inter, in diretta da Madrid, l’esperto di Sky Sport analizza il futuro del centrale azzurro tra sogni catalani e realtà...

Leggi anche: Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz; Bastoni, è braccio di ferro tra Inter e Barça sul prezzo del difensore; Mercato, Gazzetta svela: Bastoni al Barcellona? La dirigenza dell’Inter pensa che…; Il Barcellona resta in pressing! Bastoni priorità assoluta per il mercato.

Mercato Inter, rivoluzione totale: sono 12 i nomi che possono partire e questi 6 sono sicuri!Sarà un'estate molto importante per l'Inter sul mercato: tra i giocatori in scadenza e altri a fine ciclo, il club nerazzurro si appresta a cambiare davvero grossa parte della rosa. Ecco tutti i nomi ... fcinter1908.it

Calciomercato, Bastoni resta: l’Inter vende un altro difensoreBastoni al centro del calciomercato Inter. Il Barcellona non può pagarlo 70 milioni e allora a essere ceduto può essere Carlos Augusto ... interlive.it

#Biasin - Il piano mercato dell’#Inter è quello di cedere 5-6 giocatori e ingaggiarne un numero simile senza però stravolgere la squadra capolista. L’obiettivo è colmare le lacune, soprattutto a centrocampo, con un giocatore fisico come Manu #Koné e un alt - facebook.com facebook

Mercato, Inter inamovibile: questo giocatore non farà assolutamente parte della rosa 26/27 x.com