Mercato Inter il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto

Il Barcellona ha deciso di puntare a Bastoni, spinto dalla volontà di rafforzare la difesa. L’obiettivo nasce dalla necessità di sostituire un giocatore chiave che ha lasciato il club nelle ultime settimane. I dirigenti blaugrana stanno studiando un’offerta concreta, mentre l’Inter si prepara a valutare eventuali proposte. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con l’attenzione concentrata sulle trattative di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, Moretto rivela l’intenzione del Barcellona di puntare all’ingaggio di Bastoni: ecco tutti i dettagli. Il futuro di Alessandro Bastoni torna a infiammare l’asse di mercato tra Milano e la Spagna. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il centrale dell’ Inter è finito nel mirino del Barcellona. I catalani sono alla ricerca di un difensore mancino di qualità, capace non solo di difendere ma anche di impostare l’azione e «salire» palla al piede, caratteristiche che rendono il classe ’99 il profilo ideale per il gioco dei blaugrana. 🔗 Leggi su Internews24.com

