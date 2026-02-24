Mercato Inter il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto
Il Barcellona ha deciso di puntare a Bastoni, spinto dalla volontà di rafforzare la difesa. L’obiettivo nasce dalla necessità di sostituire un giocatore chiave che ha lasciato il club nelle ultime settimane. I dirigenti blaugrana stanno studiando un’offerta concreta, mentre l’Inter si prepara a valutare eventuali proposte. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con l’attenzione concentrata sulle trattative di mercato.
Inter News 24 Mercato Inter, Moretto rivela l’intenzione del Barcellona di puntare all’ingaggio di Bastoni: ecco tutti i dettagli. Il futuro di Alessandro Bastoni torna a infiammare l’asse di mercato tra Milano e la Spagna. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il centrale dell’ Inter è finito nel mirino del Barcellona. I catalani sono alla ricerca di un difensore mancino di qualità, capace non solo di difendere ma anche di impostare l’azione e «salire» palla al piede, caratteristiche che rendono il classe ’99 il profilo ideale per il gioco dei blaugrana. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato Inter, Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Frattesi: «Ecco le formule proposte da Nottingham e Galatasaray, ma attenzione alla Juventus…»Nel mercato dell’Inter, si susseguono aggiornamenti sul futuro di Frattesi.
Mercato Inter, Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Frattesi: ecco le ultimeNel dibattito sul mercato dell’Inter, il giornalista Moretto ha fornito aggiornamenti sul futuro di Frattesi.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Laporta: Pronti a un grande colpo. Bastoni dell'Inter e Vlahovic della Juventus nel mirino del Barcellona sul mercato; Cancelo, pentito del Barça? Flick lo boccia, l'Inter ora è un rimpianto; In Spagna: Cancelo riserva della riserva, che flop al Barcellona! Rischia di…; L'Inter si affretta a blindare Dimarco. Vlahovic: sullo sfondo c'è sempre il Milan.
Decisivo col Barcellona, rimpianto per l'Inter: Cancelo è l'uomo del weekend in LigaJoão Cancelo è stato uno dei grandi protagonisti del successo colto dal Barcellona ieri, nella sfida terminata 3-0 contro il Levante allo. tuttomercatoweb.com
L’Inter lo sognava, il Barça lo parcheggia: disastro Cancelo, autogol totaleHa detto no ai nerazzurri per tornare in Catalogna, ma Flick lo ha già messo ai margini: scelte sbagliate, panchina e rimpianti ... tuttosport.com
Calciomercato Inter Le ultimissime - facebook.com facebook
Sky - Tra portiere e difesa, l'Inter studia le mosse per il mercato estivo: due nomi caldi sul piatto x.com