Mercato Inter il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto

Il Barcellona ha deciso di puntare a Bastoni, spinto dalla volontà di rafforzare la difesa. L’obiettivo nasce dalla necessità di sostituire un giocatore chiave che ha lasciato il club nelle ultime settimane. I dirigenti blaugrana stanno studiando un’offerta concreta, mentre l’Inter si prepara a valutare eventuali proposte. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, con l’attenzione concentrata sulle trattative di mercato.

