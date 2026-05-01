Mercato Cagliari asse caldo col Bologna | da Caprile a Liteta prende forma l’ipotesi scambio

Sul fronte delle trattative di mercato, si sono intensificati i contatti tra il Cagliari e il Bologna, con particolare attenzione alle posizioni di due giocatori. Si parla di un possibile scambio che coinvolgerebbe il portiere e un difensore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le discussioni tra le due società proseguono con fermezza. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

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