Bologna-Cagliari porte scorrevoli Caprile un tormentone per l’estate Da Sulemana a Liteta | ex e desideri

Durante la sessione di mercato, sono emerse diverse trattative tra squadre di Bologna e Cagliari, coinvolgendo vari calciatori. Tra i nomi più discussi ci sono Zortea, Sulemana, Caprile, Liteta, Kiliksoy, Ravaglia, Pessina, Raimondo e Corazza. Le operazioni riguardano scambi e prestiti, con alcuni giocatori che sono stati oggetto di interesse da entrambe le parti. La situazione riflette un movimento di mercato in evoluzione tra le due società.

Da Zortea a Sulemana, da Caprile a Liteta, passando per Kiliksoy, Ravaglia, Pessina, Raimondo e Corazza: storie di incroci, passati e forse futuri, sull’asse Bologna-Cagliari. L’incrocio è in programma domenica alle 12.30 e al Dall’Ara potrebbe esserci pure il presidente dei sardi Tommaso Giulini: per una chiacchierata preliminare di mercato in vista dell’estate, perché l’asse potrebbe scaldarsi nuovamente. Fu caldo un’estate fa, quando Piccoli fu nome dibattuto sotto le Due Torri, tra i giovani talenti, prima di puntare sull’esperto Immobile liberato a costo zero dal Fenerbahce: ma i 27 milioni tra parte fissa e bonus richiesti da Giulini, accordati dalla Fiorentina, lo avrebbero reso comunque irraggiungibile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Cagliari, porte scorrevoli. Caprile, un tormentone per l’estate. Da Sulemana a Liteta: ex e desideri Notizie correlate Pagelle Parma Cagliari: Folorunsho da impazzire, Caprile decisivo, Oristanio rispondeCalciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus... Leggi anche: Cagliari, Liteta e Folorunsho armi nuove per il centrocampo Una raccolta di contenuti Si parla di: Bologna-Cagliari, porte scorrevoli. Caprile, un tormentone per l’estate. Da Sulemana a Liteta: ex e desideri. Bologna-Cagliari, porte scorrevoli. Caprile, un tormentone per l’estate. Da Sulemana a Liteta: ex e desideriCampo e mercato, quanti incroci con i sardi prossimi avversari: dall’arrivo di Zortea a quello mancato di Piccoli. Piace molto l’estremo difensore dei sardi, con uno tra Pessina e Ravaglia che potrebb ... msn.com Bologna-Cagliari, sliding doors. Caprile, a summer hit. From Sulemana to Liteta: exes and desires.On the pitch and in the transfer market, there's a lot of overlap with the Sardinian side's upcoming opponents: from the potential arrival of Zortea to the failed arrival of Piccoli. The Sardinian goa ... sport.quotidiano.net