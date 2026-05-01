Meno disoccupati ma l' Italia smette di lavorare | il paradosso che ora fa paura al governo

A marzo 2026, i dati dell'Istat mostrano una diminuzione della disoccupazione in Italia, ma evidenziano anche una contrazione dell’occupazione complessiva. Sebbene i numeri siano positivi in apparenza, il mercato del lavoro sembra rallentare, generando preoccupazioni tra le autorità. La fotografia fornita dall'istituto di statistica riflette un quadro complesso, in cui il miglioramento dei tassi di disoccupazione si accompagna a segnali di stagnazione o riduzione dei posti di lavoro.

Il tasso di disoccupazione scende, ma non va tutto bene. L'Istat ha diffuso i dati provvisori sull'occupazione relativi a marzo 2026: la fotografia è quella di un mercato del lavoro in contrazione seppur con numeri positivi, in apparenza. E gli svantaggiati sono i soliti: donne e under 25.Il boom.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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