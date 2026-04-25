A Villanuova sul Clisi, in località Bondone, si avvicina la conclusione dei lavori di consolidamento iniziati dopo la frana del 27 febbraio 2024. Le operazioni di messa in sicurezza del versante dovrebbero terminare entro il 21 maggio. La zona, che aveva suscitato preoccupazione tra i residenti, si prepara a riacquistare stabilità grazie agli interventi in corso.

È prevista per il 21 maggio la fine dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante colpito dalla frana del 27 febbraio 2024 in località Bondone, a Villanuova sul Clisi. L’opera è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 555.846 euro stanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, approvato a luglio 2025. La misura prevede investimenti complessivi per oltre 24 milioni di euro destinati a 50 opere strategiche in tutta la Lombardia. La frana ha coinvolto la zona in corrispondenza dell’area adibita a parcheggio pubblico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La frana in località Bondone ora fa meno paura

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