L’AI ci fa davvero lavorare di meno? Lo studio che mette in dubbio il mito dell’efficienza

Due ricercatrici dell’Università della California a Berkeley hanno scoperto che l’uso dell’intelligenza artificiale non sempre riduce le ore di lavoro, come molti pensano. Tra aprile e dicembre 2025, hanno analizzato come le aziende inseriscono l’AI nelle attività quotidiane, trovando che in alcuni casi questa tecnologia può addirittura aumentare la pressione sui dipendenti. Un esempio concreto riguarda un’azienda di servizi che ha introdotto sistemi di intelligenza artificiale per automatizzare le risposte ai clienti, ma ha anche richiesto ai operatori di monitorare e correggere continuamente le risposte generate.

Tra aprile e dicembre 2025 due ricercatrici dell'Università della California a Berkeley hanno osservato da vicino cosa accade quando l'intelligenza artificiale entra davvero nella routine quotidiana di un'azienda. Lo studio, ancora in corso, è stato condotto in una società tecnologica californiana con circa 200 dipendenti. L'obiettivo era capire se strumenti di AI generativa, come i chatbot, potessero semplificare il lavoro. I primi risultati raccontano una realtà più complessa. Secondo quanto emerso, l'uso dell'intelligenza artificiale ha effettivamente reso molte attività più rapide e semplici.