Il consiglio comunale di Campagnola ha approvato una variazione di bilancio di 828 mila euro, destinata a finanziare interventi e servizi comunali. La decisione permette di utilizzare fondi statali per coprire alcune spese, alleggerendo il carico sulle risorse proprie del municipio. La misura riguarda in particolare interventi mirati a ridurre le barriere e ad aumentare la sicurezza con l’installazione di telecamere.

Il consiglio comunale di Campagnola ha approvato una variazione di bilancio da 828 mila euro che consente di finanziare opere e servizi senza gravare esclusivamente sulle casse dell’ente. Tra le voci principali spiccano i 78.629 euro ottenuti dal Ministero dell’Istruzione per abbattere le barriere architettoniche alla scuola media, un risultato legato anche al lavoro svolto sul Peba e alla capacità del Comune di candidare rapidamente dei progetti coerenti con le opportunità disponibili. Altre risorse importanti riguardano il potenziamento della videosorveglianza con l’acquisto e l’installazione di videocamere e varchi Ocr di lettura targhe, per quasi 60 mila euro, finanziati in larga parte con contributi derivanti da bandi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meno barriere, più telecamere. Il Municipio ricorre a fondi statali

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