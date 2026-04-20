Marra Block Party il presidente di Municipio 6 | Con maggior supporto dal Comune si potevano raccogliere più fondi

Durante il concerto di Marracash tenutosi alla Barona il 18 aprile scorso, sono stati raccolti 230mila euro destinati a interventi sul territorio. Il presidente del Municipio 6 ha commentato che con un maggiore supporto da parte del Comune si sarebbero potuti raccogliere più fondi. L’evento, organizzato in quella zona, ha coinvolto numerosi partecipanti e contribuito a una somma significativa per le attività locali.

Il Marra Block Party, il concerto di Marracash andato in scena alla Barona lo scorso 18 aprile, ha permesso di raccogliere 230mila euro che saranno investiti sul territorio. Santo Minniti, presidente del Municipio 6, ha spiegato a Fanpage.it che con un maggior supporto da parte del Comune si poteva ottenere un risultato ancora migliore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cosa ha indossato Elodie per la reunion con Marracash al Marra Block PartyElodie è stata l'ospite a sorpresa del Marra Block Party, sul cui palco si è esibita in Niente canzoni d'amore al fianco dell'ex fidanzato Marracash. Marra Block Party (sold out): cosa succederà in Barona per il maxi evento di MarracashMilano, 17 aprile 2026 – Sono andati esauriti in poche ore i biglietti per il Marra Block Party, in programma domani nel quartiere Barona, in Via... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Marracash torna a casa, tutto quello che c'è da sapere sul Marra Block Party: orari, ospiti e strade chiuse; Marra block party, oggi Marracash in concerto alla Barona: Restituisco al quartiere un po' di quello che mi ha dato; Barona chiama, Marracash risponde: il ritorno a casa del King del rap; Tutto quello che c’è da sapere sul Marra Block Party. Marra Block Party, il presidente di Municipio 6: Con maggior supporto dal Comune si potevano raccogliere più fondiIl Marra Block Party, il concerto di Marracash andato in scena alla Barona lo scorso 18 aprile, ha permesso di raccogliere 230mila euro che saranno investiti sul territorio. Santo Minniti, presidente ... fanpage.it Marracash a Barona: il Marra Block Party che ha unito il quartiereMarracash ha scelto la Barona come palcoscenico per un evento che fonde musica e impegno sociale, con biglietti accessibili e oltre 230mila euro raccolti per il quartiere ... notizie.it «Niente canzoni d’amore», e il tempo sembra fermarsi davvero. Durante il Marra Block Party alla Barona, a Milano, Marracash ha accolto sul palco Elodie davanti a una folla di settemila persone. L’atmosfera si è scaldata subito: tra loro c’è stato un abbraccio, - facebook.com facebook Marracash ed Elodie hanno cantato insieme "Niente canzoni d’amore" durante il Marra Block Party, la "festa" del rapper a Milano. Video IG: @minimanonmicro x.com