Il governo ha approvato recentemente nuove misure che puntano a rafforzare il diritto al lavoro e alla casa, temi al centro dell’azione dell’esecutivo. In un discorso rivolto principalmente all’opposizione, il ministro ha sottolineato che non si tratta di slogan, ma di interventi concreti destinati a sostenere le persone che ogni giorno contribuiscono all’Italia. Le iniziative sono state illustrate come passi avanti in questa direzione, con un focus sui provvedimenti approvati di recente.

Dignità del lavoro e diritto alla casa, il perno di una società, e ascissa e ordinata del diagramma del governo, oltre che i traguardi che segnano il passo dell’esecutivo con gli ultimi provvedimenti approvati, che vanno proprio in queste direzioni. Perché la ricorrenza del primo maggio non è solo una celebrazione in calendario, ma la data di un bilancio di coerenza. Primo Maggio tra lavoro e casa: la dignità dell’Italia e del governo Meloni riparte dai fatti. E allora, in occasione della festa, Giorgia Meloni sottolinea sui social: «Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni tra diritto a lavoro e casa con stoccata all’opposizione: dal governo non slogan, ma misure concrete per chi “ogni giorno manda avanti l’Italia”

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