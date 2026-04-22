Yotobi l'immortale Karim Musa è il creator più longevo in Italia | il suo volto sui social da 20 anni

Karim Musa, conosciuto come Yotobi, ha aperto il suo canale nel 2006, rendendolo uno dei primi creator italiani su YouTube. In vent’anni di attività, il suo volto è rimasto stabile sui social e sulla piattaforma di condivisione video. La sua presenza prolungata lo rende uno dei creator più longevi in Italia, con un percorso iniziato quasi due decenni fa.

Aperto nel 2006, il canale di Karim Musa, in arte Yotobi, è uno dei più duraturi di tutta YouTube Italia. Tra i pionieri della professione di creator, Yotobi continua ancora oggi ad essere un punto di riferimento per la sua fedele pur senza cedere alle lusinghe del mainstream.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: È morto Damiano Alberti, aveva 23 anni. Il content creator raccontava sui social il suo percorso con un cancro alla gamba

Damiano Alberti, morto a 23 anni il creator e streamer che raccontava il tumore alla gamba sui socialLa sua storia era diventata, giorno dopo giorno, un racconto collettivo di coraggio, fragilità e rinascita.

Contenuti utili per approfondire

Yotobi l’immortale, Karim Musa è il creator più longevo in Italia: il suo volto sui social da 20 anniAperto nel 2006, il canale di Karim Musa, in arte Yotobi, è uno dei più duraturi di tutta YouTube Italia. Tra i pionieri della professione di creator, Yotobi continua ancora oggi ad essere un punto di ... fanpage.it

Karim Musa in arte Yotobi: Ho iniziato con Scrubs, il futuro è il Late Show e la stand up comedyKarim Musa, noto come Yotobi, è uno dei più famosi youtuber d’Italia. In questa intervista a Fanpage Karim racconta del suo lavoro, dalle origini fino alle ultime rivoluzioni: Tutto è iniziato con il ... tech.fanpage.it