Giovani e lavoro per Eurostat l’Italia è il fanalino di coda europeo per tasso di occupati tra i 20-29 anni

Secondo i dati pubblicati da Eurostat, l’Italia si trova all’ultimo posto tra i paesi europei per il tasso di occupazione tra i giovani di età compresa tra 20 e 29 anni. La giornata mondiale della creatività e dell’innovazione, celebrata il 21 aprile, è stata accompagnata dalla pubblicazione di rapporti ufficiali che analizzano anche le professioni indipendenti. I numeri evidenziano le difficoltà del mercato del lavoro giovanile nel paese.

In occasione della Giornata mondiale della creatività e dell'innovazione del 21 aprile, i report ufficiali di Eurostat analizzano le dinamiche relative alle professioni indipendenti. Nel 2025, ben 2,06 milioni di persone tra i 20 e i 29 anni nell'Unione Europea hanno scelto la strada del lavoro autonomo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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