Meloni | risorse pubbliche solo alle realtà che rispettano i lavoratori

Il governo ha approvato un decreto lavoro che prevede l’assegnazione di risorse pubbliche esclusivamente alle imprese che rispettano le normative sui diritti dei lavoratori. La premier ha dichiarato che i fondi pubblici saranno destinati solo alle aziende che adottano pratiche corrette e tutelano i diritti dei dipendenti. La misura mira a incentivare le imprese a rispettare le norme in materia di tutela dei lavoratori.

? Cosa sapere Meloni approva decreto lavoro per destinare risorse pubbliche solo alle aziende rispettose dei lavoratori.. L'occupazione nazionale cresce di 1,2 milioni di unità con riduzione della precarietà di 550.000.. In occasione del primo maggio 2026, la premier Meloni ha delineato una strategia economica basata sulla protezione dei lavoratori attraverso un nuovo decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri. La decisione punta a stabilire il principio del salario giusto, destinando le risorse pubbliche esclusivamente alle realtà che rispettano i diritti dei dipendenti, escludendo chi utilizza contratti pirata o pratica lo sfruttamento per ottenere vantaggi competitivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni: risorse pubbliche solo alle realtà che rispettano i lavoratori Notizie correlate Meloni: risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori«Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. 1 Maggio: Meloni, "Risorse a chi rispetta i lavoratori"AGI - "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piano Casa, via libera dal governo. Meloni: Acquisto è un problema non solo in grandi città. Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi; Deficit/Pil al 3,1%, l'Italia fuori dalla procedura Ue solo nel 2027. Meloni: I primi dati sul Pil sempre sottostimati, una beffa. Cosa cambia ora; ?Attenuanti (poche) e colpe (tante) di un governo al verde (di C. Paudice); Il documento di finanza pubblica scontenta tutti. Meloni, le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratoriCon il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. Significa una cosa molto semplice: le risorse pubbl ... quotidiano.net Giorgia Meloni su XLeggi su Sky TG24 l'articolo 1 Maggio, Meloni: 'Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori' ... tg24.sky.it La grana Minetti rende nervosi, soprattutto a destra. Lo si capisce da ciò che si muove intorno a Mediaset, da sempre spia dell’umore e delle mosse della coalizione, ma pure da come la premier Giorgia Meloni reagisce in conferenza stampa a una domanda s - facebook.com facebook Primo Maggio, Meloni: "Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori. Con il dl lavoro abbiamo affermato il principio del salario giusto", la premier in un post su X in occasione della Festa dei lavoratori. #ANSA x.com