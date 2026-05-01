Meloni | risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori

Il governo ha annunciato che le risorse pubbliche saranno destinate a chi rispetta i diritti dei lavoratori, con l’obiettivo di creare più contratti stabili. Sono previsti circa 110.700 nuovi contratti a tempo indeterminato grazie a incentivi specifici. Nel frattempo, si è tenuta a Marghera una manifestazione organizzata da tre sindacati nazionali, coinvolgendo lavoratori e rappresentanti del mondo del lavoro.

«Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. Significa una cosa molto semplice: le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga, sfrutta o usa contratti pirata. Per noi il salario giusto non si difende con slogan o scorciatoie, ma valorizzando la contrattazione di qualità e colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone». Lo scrive la premier, Giorgia Meloni, in un post su X in occasione del primo maggio. Meloni ha poi aggiunto: «Sappiamo bene che c’è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree più fragili della Nazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni: risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori Notizie correlate 1 Maggio: Meloni, "Risorse a chi rispetta i lavoratori"AGI - "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Leggi anche: Primo Maggio, Meloni: "Risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta" | Cgil Cisl Uil in piazza a Marghera Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piano casa: Meloni, 10 mld per oltre 100 mila alloggi in dieci anni; Il governo Meloni vara il Piano casa: ecco cosa prevede; Piano Casa, via libera dal governo. Meloni: Acquisto è un problema non solo in grandi città. Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi; Via libera al Piano Casa fortemente voluto da Giorgia Meloni, fino a 10 miliardi per oltre 100mila alloggi in 10 anni. Meloni: 'Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori'Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. (ANSA) ... ansa.it Meloni: risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratoriCon i nuovi incentivi stimati 110.700 contratti stabili in più. Al via a Marghera la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil. msn.com Primo maggio, il post di Meloni sui social: "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo c - facebook.com facebook Con il Decreto Lavoro, il Governo Meloni interviene concretamente per garantire un salario giusto, contrastare il caporalato digitale, prorogare i bonus per donne, giovani e area ZES e rafforzare tutele e lavoro dignitoso. Ma quale salario minimo...ci vuole un s x.com