Meloni pranza con ragazzi PizzAut | I lavoratori più straordinari

Durante una visita a Monza, il presidente del Consiglio ha condiviso un pranzo con alcuni giovani impiegati presso il ristorante PizzAut, un locale che impiega persone autistiche. La scena si è svolta all’interno del ristorante, dove la premier ha interagito con i lavoratori presenti. La visita ha attirato l’attenzione sui progetti di inserimento lavorativo di persone con autismo e sulla realtà del locale.

La premier, dopo un tour della struttura in compagnia del fondatore Nico Acampora, si è sottoposta al rito dell"investitura con il grembiule rosso simbolo della fondazione e si è seduta a tavola La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pranzato a Monza con i ragazzi di PizzAut, durante la sua visita nel ristorante dove lavorano persone autistiche. La premier, dopo un tour della struttura in compagnia del fondatore Nico Acampora, si è sottoposta al rito dell"investitura con il grembiule rosso simbolo della fondazione e si è seduta a tavola - prima che iniziasse il servizio - con i dipendenti. Alcuni di loro hanno firmato anche i contratti di assunzione o di promozione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni pranza con ragazzi PizzAut: "I lavoratori più straordinari" Notizie correlate La premier Meloni pranza con i ragazzi di PizzAut: "Sono venuta dai lavoratori più straordinari"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pranzo con i ragazzi di PizzAut, nella pizzeria di Monza dove lavorano persone con lo spettro autistico. La premier Giorgia Meloni visita Pizzaut di Monza per la Festa dei lavoratoriMonza, 1 maggio 2026 – Nel giorno della Festa del lavoro, i ragazzi e le ragazze del ristorante Pizzaut di Monza hanno ricevuto una visitatrice... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meloni al Salone del Mobile: pranzo in fiera, affondo sui rimpatri e tappa tra le eccellenze del design; Meloni ai cronisti al punto stampa a Nicosia: Signori me ne vado a pranzo; Salone del Mobile di Milano, il taglio del nastro a Rho Fiera. Presente la premier Giorgia Meloni: Trump? Non l’ho sentito recentemente; Domani Meloni a Cipro per Consiglio informale Ue, con nodi energia e difesa - Radio Studio90 Italia. Meloni pranza con i ragazzi di PizzAut a Monza: I lavoratori più straordinariUn pranzo speciale che la premier ha voluto fare in occasione della Festa del Primo Maggio. Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, una realtà simbolo dell’incl ... tg24.sky.it Giorgia Meloni a pranzo con i ragazzi di PizzAutAccolta nel locale di Monza dal patron Nino Acampora. L'abbraccio con i giovani: Festeggiato anche il nostro lavoro ... rainews.it Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nel corso della visita di oggi al Vinitaly ha visitato il padiglione del Piemonte e ha pranzato al Ristorante Eccellenza Piemonte con i piatti dello chef Davide Palluda a base delle eccellenze enogastronomich - facebook.com facebook