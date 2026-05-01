La premier Giorgia Meloni visita Pizzaut di Monza per la Festa dei lavoratori

Il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei lavoratori, la premier ha visitato il ristorante sociale Pizzaut a Monza. Durante l’evento, si sono svolte attività e momenti di incontro con i giovani coinvolti nel progetto. La visita ha coinvolto anche rappresentanti delle istituzioni locali e i volontari che collaborano alla gestione del locale. La giornata è stata dedicata alla celebrazione del lavoro e dell’inclusione sociale.

Monza, 1 maggio 2026 – Nel giorno della Festa del lavoro, i ragazzi e le ragazze del ristorante Pizzaut di Monza hanno ricevuto una visitatrice davvero speciale: la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, infatti, ha scelto di celebrare la giornata dei lavoratori incontrando una realtà pioniera nel nostro Paese, dove il lavoro rende autonomi giovani con autismo, facendoli sentire parte di un gruppo, utili e preparati. guzzi monza pizzaut e Barilla La visita non era stata annunciata ufficialmente. Al suo arrivo nel piazzale davanti al locale la premier è stata accolta dal fondatore Nico Acampora e dalla sua squadra. “Ciao sono Mirko e sono felice di conoscerti” ha detto uno di loro alla presidente prima di entrare nella pizzeria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La premier Giorgia Meloni visita Pizzaut di Monza per la Festa dei lavoratori Notizie correlate "Ciao Giorgia, felice di conoscerti", la premier Meloni a sorpresa da PizzautLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto il ristorante PizzAut di Monza, per una visita (fino ad ora non annunciata pubblicamente) nel... Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza(Adnkronos) – In occasione della Festa del primo maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha fatto visita al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; Giorgia Meloni, insulti sulla TV russa: Cattiva donnuccia, traditrice, fascista; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p.... La Farnesina convoca l'ambasciatore. Ciao Giorgia, felice di conoscerti, la premier Meloni a sorpresa da PizzautPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it Giorgia Meloni su XLeggi su Sky TG24 l'articolo 1 Maggio, Meloni: 'Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori' ... tg24.sky.it la Repubblica. . Si conclude con uno sfogo irritato la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che a nuove domande sul caso Minetti risponde così: "Nel merito ho già risposto, su Nordio ho già risposto". E sfodera il suo romanesco: "E se lei mi chiede quali sono l - facebook.com facebook La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a PizzAut per una visita alla sede di Monza della pizzeria che assume persone con lo spettro autistico. Ad accoglierla all'arrivo nel piazzale davanti al locale sono stati i ragazzi schierati di PizzAut con il patr x.com