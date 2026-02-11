Immigrazione approvato in Cdm nuovo disegno di legge | le novità su CPR Paesi sicuri e blocco navi migranti
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. La legge prevede il blocco navale, limiti più stringenti sull’accoglienza e una riduzione dei poteri dei giudici in materia. Ora il testo passerà alle Camere, dove potrebbe incontrare resistenze.
Il governo Meloni ha approvato un disegno di legge sull'immigrazione che introduce la possibilità di blocco navale, una stretta sull'accoglienza e una limitazione del potere dei giudici di intervenire, tra le altre cose. In più, si recepiscono le nuove norme europee sull'asilo - incluso il principio di "Paese terzo sicuro".🔗 Leggi su Fanpage.it
Immigrazione, nuovo disegno di legge in arrivo: stretta su ricongiungimenti e blocco navale
Un nuovo disegno di legge sull'immigrazione si prepara a essere presentato in Parlamento.
Ddl migranti, via libera del Cdm: trasferimento in Paesi terzi se si trovano su navi interdette
