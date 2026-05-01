Meloni | le risorse pubbliche vadano a chi tutela i lavoratori

La presidente del Consiglio ha affermato che le risorse pubbliche dovrebbero essere indirizzate a chi si impegna nella tutela dei lavoratori. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di un “salario giusto” e ha evidenziato come le politiche economiche devono favorire chi rappresenta una tutela concreta per la forza lavoro. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle recenti discussioni sul ruolo dello Stato nel supporto alle imprese e ai dipendenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il principio del “salario giusto”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito, in occasione del Primo Maggio, l’importanza del decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri, sottolineando come rappresenti un passo decisivo verso l’affermazione del principio del salario giusto. Secondo la premier, questo principio implica una linea chiara: le risorse pubbliche devono essere destinate esclusivamente alle imprese che rispettano i diritti dei lavoratori, escludendo chi pratica sottopagamenti, sfruttamento o utilizza contratti irregolari. Meloni evidenzia che la difesa dei salari non può basarsi su slogan, ma deve passare attraverso contrattazioni di qualità e interventi concreti contro la concorrenza sleale costruita sulla pelle dei lavoratori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: le risorse pubbliche vadano a chi tutela i lavoratori Notizie correlate Meloni: risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori«Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. Meloni: risorse pubbliche solo alle realtà che rispettano i lavoratori? Cosa sapere Meloni approva decreto lavoro per destinare risorse pubbliche solo alle aziende rispettose dei lavoratori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il governo Meloni vara il Piano casa: ecco cosa prevede; Decreto Piano Casa: recupero, riqualificazioni e nuove costruzioni con l'aiuto dei privati; *** Dfp: Meloni, grazie a Giorgetti e a Governo per gestione responsabile risorse; Il Cdm approva il Piano Casa, Meloni: Dieci miliardi di fondi pubblici per 100 mila alloggi. Prorogato il taglio delle accise. Meloni: 'Le risorse pubbliche solo a chi rispetta i lavoratori'Ha stabilito un legame indissolubile tra la concessione di finanziamenti pubblici e il rigoroso rispetto delle normative a tutela dei lavoratori. Meloni ha ribadito l'intenzione del governo di ... it.blastingnews.com Meloni: 'Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori'Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. (ANSA) ... ansa.it Primo maggio, Meloni: “Bonus a chi non sottopaga”. Sindacati insieme per il lavoro dignitoso x.com La grana Minetti rende nervosi, soprattutto a destra. Lo si capisce da ciò che si muove intorno a Mediaset, da sempre spia dell’umore e delle mosse della coalizione, ma pure da come la premier Giorgia Meloni reagisce in conferenza stampa a una domanda s - facebook.com facebook